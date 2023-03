Geox riduce la perdita nel 2022. Polegato: buon inizio del 2023

Geox

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e tra i leader nel settore delle calzature classiche e casual, ha chiuso ilconpari a 735,5 milioni di euro, in aumento del 20,8% rispetto all'esercizio precedente (+17,8% a cambi costanti) grazie a un ottimo andamento di tutti i principali canali distributivi. Il risultato operativo () torna positivo a 4,3 milioni di euro (-44,9 milioni nel 2021), beneficiando di una importante ottimizzazione ed evoluzione del modello di business. Ilè negativo per 13 milioni di euro, con la perdita che si riduce rispetto ai 62 milioni di euro dello scorsoanno."Sono soddisfatto, il 2022 è stato per noi- ha commentato, presidente e fondatore - Non solo per i risultati che sono superiori alle attese - siamo tornati all'utile operativo ed i ricavi sono cresciuti del 21% nonostante un contesto molto complesso - ma soprattutto perché la strategia delineata nella fase di crescita 2022-2024 Bigger & Better del Piano Strategico si conferma essere corretta e sta portando risultati importanti. Questa fase è focalizzata sul, sulla rinnovata attenzione alla distribuzione multimarca, sul digitale e sulla produttività dei negozi monomarca"."Ilconferma le nostre aspettative di crescita sia sul fronte dei ricavi che della redditività - ha aggiunto - Pur in uno scenario geopolitico ed economico ancora complesso, che induce a mantenere un atteggiamento prudente e volto allo stretto controllo dei costi, guardiamo con fiducia verso il futuro e confermiamo le previsioni di crescita e di redditività del Piano Industriale sia per il 2023 che per il 2024".La(ante IFRS 16) si attesta a -49,8 milioni di euro (-64,3 milioni a fine 2021) grazie allo stretto controllo del capitale circolante che ha un'incidenza sui ricavi del 10,5% (18,5% nel 2021).