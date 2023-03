illimity, Intesa Sanpaolo abbassa target price e conferma Buy

Intesa Sanpaolo

illimity

(Teleborsa) -ha abbassato a(da 12,2 euro) ilsu, gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, e ha confermato laa "". Gli analisti scrivono che, nonostante una bottom line coerente con le aspettative, considerano i risultati del quarto trimestre 2022 "deludenti", in quanto inferiori alle aspettative a livello operativo e perchè hanno mostrato una significativa riduzione del capitale in eccesso disponibile per alimentare la crescita futura."Siamo inoltresull'utile netto inferiore alle attese per il FY23, la cui visibilità è ridotta in quanto la redditività è sbilanciata verso la seconda parte dell'anno - si legge in una nota - Abbiamorettificati del 12% per il FY23E e del 14% per il FY24E".Intesa Sanpaolo prevede, per il, un aumento deidel 22% su base annua, guidato principalmente dalla crescita dei volumi (+22% in termini medi), più che controbilanciando la crescita del 12% dei, che saranno meno impattati dai costi di lancio delle iniziative tech che hanno penalizzato il FY22. Per il FY24 e nel FY25, stima un aumento dei ricavi rispettivamente del 10% e del 15% su base annua.