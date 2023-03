Nexi, BofA lima target price e conferma Buy

Bank of America

(Teleborsa) -(BofA) ha rivisto ilsu, società PayTech italiana che fa parte del FTSE MIB, a(-4%), confermando la, dopo "un quarto trimestre del 2022 ampiamente in linea e prospettive rassicuranti per il 2023".La view positiva degli analisti è supportata da: una, data un mix diversificato e un modello di fatturazione che beneficia in parte dell'inflazione;dovuti al passaggio ai pagamenti digitali con una penetrazione media delle carte nei mercati di Nexi al 36% (rispetto al 61% per l'Europa non-Nexi); costantecon il miglioramento della generazione di FCF.Considerando che Nexi tratta con uno sconto del 22% rispetto a, Bank of America afferma di vedere, visti i segnali di esecuzione verso il 2023 e gli obiettivi di crescita a medio termine.