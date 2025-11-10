Milano 13:44
43.839 +2,15%
Nasdaq 7-nov
25.060 -0,28%
Dow Jones 7-nov
46.987 +0,16%
Londra 13:44
9.777 +0,98%
Francoforte 13:44
23.996 +1,81%

Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Nexi

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali, che lievita dell'1,80%.

L'andamento di Nexi nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per Nexi, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 4,032 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 4,108. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,994.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
