Sanlorenzo, BofA riprende copertura con Buy: prezzo attuale è buon punto di ingresso
(Teleborsa) - Bank of America ha ripreso la copertura su Sanlorenzo, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, con una raccomandazione "Buy" e un target price di 35 euro per azione.

Gli analisti affermano che la pipeline di innovazione di Sanlorenzo è un fattore chiave per la crescita del suo portafoglio ordini, così come il mix e il pricing. Questo a sua volta incrementa il portafoglio ordini, con conseguente crescita del fatturato. Il portafoglio ordini dell'anno in corso copre già il 92% della guidance per il 2025.

Attualmente, il titolo è scambiato a 10x 2026 forward P/E, 5 volte al di sotto della sua media storica e 2 volte al di sotto della sua media a 2 anni (nonostante un CAGR EPS del 6%). "Riteniamo che questo sia un buon punto di ingresso, poiché il mix e il pricing dovrebbero continuare a sostenere l'aumento della quota di mercato, mentre il portafoglio ordini organico ci dà già fiducia", si legge nella ricerca.

Viene fatto notare che la maggior parte dei ricavi del gruppo proviene dal monomarca Sanlorenzo, per l'80%. Ciò ha aiutato il gruppo a distinguersi rispetto ai competitor, sostenendo la crescita del 5% del valore della produzione nel periodo 2006-2014 (quando il mercato nautico si è deteriorato del 41%) e si attende una crescita del fatturato dell'850% fino al 2027 (superando i competitor).

Sanlorenzo adotta una filosofia "su misura" (interni personalizzati con esterni definiti), che BofA ritiene consenta economie di scala, un profilo di rischio inferiore e il controllo dei costi. Il marchio Sanlorenzo ha registrato un fatturato di 800 milioni di euro nel 2024 da 69 nuovi yacht consegnati (quasi interamente a clienti finali), con circa la metà del fatturato del gruppo proveniente da clienti fidelizzati e abituali (con oltre 25 milioni di euro di spesa) che ogni 4,5 anni effettuano un upselling per uno yacht di valore superiore del 76%.
