Sanlorenzo, BofA riprende copertura con Buy: prezzo attuale è buon punto di ingresso

Bank of America

Sanlorenzo

(Teleborsa) -hasu, operatore della nautica di lusso quotato su Euronext STAR Milan, con una raccomandazione "" e un target price diper azione.Gli analisti affermano che laper la crescita del suo portafoglio ordini, così come il mix e il pricing. Questo a sua volta incrementa il portafoglio ordini, con conseguente crescita del fatturato. Il portafoglio ordini dell'anno in corso copre già il 92% della guidance per il 2025.Attualmente, il titolo è scambiato a 10x 2026 forward P/E, 5 volte al di sotto della sua media storica e 2 volte al di sotto della sua media a 2 anni (nonostante un CAGR EPS del 6%). "Riteniamo che questo sia, mentre il portafoglio ordini organico ci dà già fiducia", si legge nella ricerca.Viene fatto notare che la, per l'80%. Ciò ha aiutato il gruppo a distinguersi rispetto ai competitor, sostenendo la crescita del 5% del valore della produzione nel periodo 2006-2014 (quando il mercato nautico si è deteriorato del 41%) e si attende una crescita del fatturato dell'850% fino al 2027 (superando i competitor).Sanlorenzo adotta una(interni personalizzati con esterni definiti), che BofA ritiene consenta economie di scala, un profilo di rischio inferiore e il controllo dei costi. Il marchio Sanlorenzo ha registrato un fatturato di 800 milioni di euro nel 2024 da 69 nuovi yacht consegnati (quasi interamente a clienti finali), con circa la metà del fatturato del gruppo proveniente da clienti fidelizzati e abituali (con oltre 25 milioni di euro di spesa) che ogni 4,5 anni effettuano un upselling per uno yacht di valore superiore del 76%.