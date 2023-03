Tinexta, nuovo piano conferma crescita a doppia cifra. M&A rimane centrale

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity e Innovation & Marketing, ha chiuso ilconpari a 357,2 milioni di euro (+18,4%), unadjusted pari a 94,8milioni di euro (+23,9%) e undelle attività operative in funzionamento a 32,6 milioni di euro (+13,5%). L'indebitamento finanziario è in forte riduzione a 77,6 milioni ( era 264,4 milioni a fine 2021). Il Cda ha proposto undi 0,51 euro per azione (rispetto allo 0,30 per azione lo scorso anno)."Unitamente alla dimostrata capacità di generare reddito, questi risultati ci consentono di, e di remunerare in modo importante i nostri azionisti - ha commentato il- Il triennio 2023-2025 si caratterizzerà per il consolidamento della leadership in tutti i principali mercati in cui operiamo e per la continua crescita sul fronte internazionale".Il CdA ha infatti, con cui Tinexta si prefigge l'obiettivo di continuare a consolidare la propria leadership nel mercato delle soluzioni digitali, rafforzando la propria presenza in tutti i segmenti operativi: Digital Trust, Cyber Security e Business Innovation, attraverso lo sviluppo di servizi e prodotti competitivi. La società intende incrementare la propria presenza nel mercato dellae continuare a soddisfare le esigenze delleUn caposaldo della strategia rimarrà la. Le recenti acquisizioni in Francia, in Spagna e nel Regno Unito si collocano lungo una direttrice di crescita che proseguirà attraverso mirate operazioni di M&A. I potenziali target di acquisizione, si legge in una nota, dovranno possedere un forte "fit" strategico con le attività del gruppo, operare in segmenti di mercato in crescita, avere solidi fondamentali di business, dimostrare capacità di generare di cassa e caratterizzarsi per una forte disciplina finanziaria".Il Piano prevede che i ricavi consolidati, a parità di perimetro, crescano tra il 11% ed il 15% rispetto al 2022, con un EBITDA Adjusted in crescita tra l'8% ed il 12%.Tinexta prevede un aumento dei ricavi consolidatiad un tasso composto medio annuo (CAGR’22-25) "low to mid-double digit" e dell'EBITDA Adjusted (CAGR’22-25) "double digit". La PFN è attesa "cash-positive" sia a fine 2023, sia alla fine del periodo di Piano, includendo una politica di distribuzione di dividendi annuale, pertanto confermando una solida generazione di cassa operativa.