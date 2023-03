Top Utility 2023: assegnato ad Acea il premio per ricerca e innovazione

(Teleborsa) -è risultata vincitrice del. Il riconoscimento è stato assegnato oggi, pressola sede della Camera di Commercio di Milano, nell'ambito dei premi Top Utility, dedicati alle eccellenze italiane nel settore dei servizi di pubblica utilità. Il Gruppo ACEA ha vinto nella categoria Ricerca e Innovazione – spiega la motivazione ufficiale – per "la capacità di sviluppare progetti di ricerca che applicano tecnologie digitali e di cybersecurity innovative ai sistemi di telecontrollo delle infrastrutture fisiche; sperimentano piattaforme ICT sicure che abilitano la partecipazione di utenze diffuse e di piccola taglia ai mercati della flessibilitàenergetica; coinvolgono ricercatori, operatori, costruttori e start-up nel processo di innovazione tecnologica".Giunto alla sua undicesima edizione, ilil principale think tank italiano di riferimento nel settore public utility, coordinato davaluta ogni anno le cento maggiori aziende nel comparto dell'energia, dell'acqua, del gas e dei rifiuti e ne riconosce le eccellenze. Durante l'evento di premiazione è stato anche presentato lo"Questo premio – sottolinea ACEA in una nota – è un importante riconoscimento del costante e crescente impegno assunto dal Gruppo ACEA nell'ambito della ricerca e dell'innovazione, progressivamente sempre più importanti nelle scelte di business".