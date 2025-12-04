Milano 17:01
43.472 +0,21%
Nasdaq 17:01
25.524 -0,32%
Dow Jones 17:01
47.901 +0,04%
Londra 17:01
9.725 +0,34%
Francoforte 17:01
23.904 +0,89%

Piazza Affari: timido segno meno per il comparto utility in Italia

Si muove al ribasso il settore utility italiano, che perde lo 0,42%, scambiando a 48.882,38 punti.
