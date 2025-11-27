Milano
17:05
43.208
+0,18%
Nasdaq
26-nov
25.237
+0,87%
Dow Jones
26-nov
47.427
+0,67%
Londra
17:05
9.686
-0,06%
Francoforte
17:04
23.778
+0,22%
Giovedì 27 Novembre 2025, ore 17.21
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto utility in Italia
Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto utility in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
27 novembre 2025 - 17.00
Il
Settore utility italiano
avanza in maniera frazionale, arrivando a 49.430,33 punti.
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Utilities - Ss
+0,41%
