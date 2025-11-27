Milano 17:05
43.208 +0,18%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 17:05
9.686 -0,06%
Francoforte 17:04
23.778 +0,22%

Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto utility in Italia

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: frazionale rialzo per il comparto utility in Italia
Il Settore utility italiano avanza in maniera frazionale, arrivando a 49.430,33 punti.
Condividi
```