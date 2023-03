Banca Profilo, CdA approva bilancio 2022: dividendo di 0,014 euro

Banca Profilo

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha deliberato laa valere sui risultati economici del 2022 di. Rapportando l'importo unitario al prezzo di riferimento registrato l'8 marzo 2023 risulterebbe un rendimento (dividend yield) pari al 6,6%.Il CdA ha, confermando i risultati preliminari approvati il 9 febbraio con l'utile netto consolidato a 11,1 milioni di euro (+18% a/a al netto della plusvalenza da cessione BPdG del 2021). Tutte le principali grandezze economiche in crescita anno su anno: ricavi netti consolidati +6,2% e risultato operativo +9,6%.Infine, ha deliberato didegli azionisti per il giorno 20 aprile 2023 e, solo occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 21 aprile 2023.