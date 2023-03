Blue Panorama va all'asta

(Teleborsa) - Si apre l’asta per, compagnia aerea messa in liquidazione giudiziale, sulla base di 500.000 euro, che riguarda l’intero ramo d’azienda.La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata alle ore 12 del 28 marzo prossimo. Il giorno seguente il collegio dei liquidatori giudiziali si riunirà a Milano per esaminare quanto pervenuto.Blue Panorama, di fronte alle difficoltà finanziarie acuite dalla pandemia, è stata messa a terra alla fine di ottobre 2021.Subito dopo l’Enac aveva disposto la sospensione della licenza di esercizio di trasporto aereo passeggeri e merci. Infine, la richiesta di ammissione al concordato preventivo era stata respinta dal Tribunale di Milano.