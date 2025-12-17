Oracle cede in premarket: stop al finanziamento Blue Owl per il data center AI in Michigan

(Teleborsa) - Le azioni Oracle
hanno ceduto il 2,4% nel premarket statunitense dopo un report del Financial Times secondo cui Blue Owl Capital
, principale partner della società nei data center
, avrebbe deciso di non sostenere un impianto da 10 miliardi di dollari
in Michigan destinato a servire OpenAI.
Secondo il quotidiano finanziario, Blue Owl era in trattative
con finanziatori e con Oracle per investire nel progetto da 1 gigawatt a Saline Township, ma i negoziati
si sarebbero arenati.
Blue Owl è stato in passato il principale finanziatore
dei maggiori data center di Oracle negli Stati Uniti, possedendo le strutture e affittandole poi alla società. Il progetto rientrava nella strategia di espansione dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale
.