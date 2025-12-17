Milano 15:12
Oracle cede in premarket: stop al finanziamento Blue Owl per il data center AI in Michigan
(Teleborsa) - Le azioni Oracle hanno ceduto il 2,4% nel premarket statunitense dopo un report del Financial Times secondo cui Blue Owl Capital, principale partner della società nei data center, avrebbe deciso di non sostenere un impianto da 10 miliardi di dollari in Michigan destinato a servire OpenAI.

Secondo il quotidiano finanziario, Blue Owl era in trattative con finanziatori e con Oracle per investire nel progetto da 1 gigawatt a Saline Township, ma i negoziati si sarebbero arenati.

Blue Owl è stato in passato il principale finanziatore dei maggiori data center di Oracle negli Stati Uniti, possedendo le strutture e affittandole poi alla società. Il progetto rientrava nella strategia di espansione dell’infrastruttura per l’intelligenza artificiale.
