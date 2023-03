BoJ conferma politica ultra-accomodante, finisce l'era Kuroda

(Teleborsa) - Lanon sorprende il mercato e. La banca applicherà un tasso di interesse negativo pari a -0,1% a breve termine, mentre per il tasso a lungo termine acquisterà una quantità necessaria di titoli di stato giapponesi (JGB) senza fissare un limite massimo in modo che i rendimenti dei JGB a 10 anni rimangano intorno allo 0%.Quello odierno è statopresieduto dal governatore, che sarà sostituito da Kazuo Ueda a partire dal 9 aprile. La prossima riunione della politica monetaria è in programma il 28 aprile.La Banca continuerà a consentire aidi fluttuare nell'intervallo di +/-0,5 punti percentuali rispetto al livello target e offrirà l'acquisto di JGB a 10 anni allo 0,5% ogni giorno attraverso operazioni di acquisto a tasso fisso, a meno che non sia altamente probabile che non verranno presentate offerte. Al fine di favorire la formazione di una curva dei rendimenti coerente, proseguirà con gli acquisti di JGB su larga scala e reagirà con agilità per ciascuna scadenza aumentando l'ammontare degli acquisti di JGB.Nell'analisi della situazione generale, la BoJ afferma che, nonostante sia stata influenzata da fattori come gli alti prezzi delle materie prime, "con il progredire della ripresa dell'attività economica mentre la salute pubblica è stata protetta dal COVID-19".Sul fronte dei prezzi, il tasso di variazione su base annua dell'è stato di circa il 4% a causa degli aumenti dei prezzi di beni come energia, cibo e beni durevoli. Nel frattempo, le aspettative di inflazione sono aumentate.È probabile che il tasso di aumento su base annua dell'inflazione "a causa degli effetti della spinta al ribasso dei prezzi dell'energia dovuta alle misure economiche del governo e alla diminuzione degli effetti di una trasmissione sui prezzi al consumo degli aumenti dei costi indotti da un aumento dei prezzi all'importazione".