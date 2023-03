Eventi e scadenze del 10 marzo 2023

Banca Sistema

Caltagirone SpA

Masi Agricola

Safilo

Tesmec

(Teleborsa) -LetExpo 2023 - Verona - Evento fieristico di riferimento per il settore della logistica, dei trasporti e dell'intermodalità ricco di incontri con istituzioni, associazioni, imprese ed enti di formazione. Organizzato da Alis in collaborazione con VeronaFiere. Saranno presenti, tra gli altri, i ministri Salvini, Urso, Musumeci, Sangiuliano, Abodi, Lollobrigida, Piantedosi, Tajani, Locatelli e SantanchèFiera Didacta Italia - la Banca d'Italia partecipa con un proprio stand espositivo alla Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull'innovazione del mondo della scuola a FirenzeBOJ - Termina la riunione di politica monetaria. Annuncio tassiBanca d'Italia - Turismo internazionale dell'ItaliaPolitica europea - Christine Lagarde - Incontro tra Christine Lagarde e il Cancelliere federale della Germania Olaf Scholz a BerlinoRating sovrano - Belgio, Cipro e Islanda - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Norvegia, Portogallo e Ucraina - S&P Global pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Grecia - DBRS pubblica la revisione del merito di credito10:00 - CONSOB - "The New Frontiers of Digital Finance" - La conferenza, organizzata dalla Consob, si svolge a Roma. Interverranno, tra gli altri, Paolo Savona (Presidente CONSOB), John Berrigan (Direttore Generale DG FISMA della Commissione Europea); Verena Ross (Presidente ESMA), Carmine Di Noia (Direttore DAF-OECD), Elisabeth McCaul (Consiglio di sorveglianza della BCE), e Paolo Angelini (Vice Direttore Generale Banca d’Italia)11:30 - Anac- Webinar Corruzione e appalti: indicatori utili per la conoscenza, la prevenzione e il contrast - Incontro organizzato da Anac sulla misurazione della corruzione, a cui interverranno sia esponenti del mondo accademico, che dell'Istat, di Re-act e dell'Autorità nazionale anticorruzione- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Capital Market Day- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio