Piazza Affari: rally per Safilo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista, che mostra una salita bruciante del 4,21% sui valori precedenti.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria rispetto all'indice.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Safilo, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,962 Euro. Primo supporto visto a 1,872. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,814.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
