Piazza Affari: rally per Safilo

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che mostra una salita bruciante del 4,21% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Safilo
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big dell'occhialeria
rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Safilo
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 1,962 Euro. Primo supporto visto a 1,872. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 1,814.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)