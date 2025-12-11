Milano 10:22
Piazza Affari: si concentrano le vendite su Safilo

Composto ribasso per il produttore di occhiali da sole e da vista, in flessione del 2,79% sui valori precedenti.
