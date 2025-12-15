Piazza Affari: balza in avanti Safilo

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore di occhiali da sole e da vista
, che tratta in utile del 2,51% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Safilo
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo della big dell'occhialeria
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,978 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 1,928. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 2,028.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)