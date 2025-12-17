Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA

(Teleborsa) - Bene la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria
, con un rialzo dell'1,80%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap
, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -0,99% dell'indice delle società a media capitalizzazione
).
Analizzando lo scenario di Caltagirone SpA
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,873 Euro. Prima resistenza a 9,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,707.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)