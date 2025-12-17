Milano 15:53
44.255 +0,60%
Nasdaq 15:53
25.059 -0,30%
Dow Jones 15:53
48.304 +0,39%
Londra 15:53
9.840 +1,60%
Francoforte 15:53
24.090 +0,05%

Piazza Affari: brillante l'andamento di Caltagirone SpA
(Teleborsa) - Bene la Holding del cemento, dell'immobiliare e dell'editoria, con un rialzo dell'1,80%.

Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Caltagirone SpA mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale 0%, rispetto a -0,99% dell'indice delle società a media capitalizzazione).


Analizzando lo scenario di Caltagirone SpA si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 8,873 Euro. Prima resistenza a 9,15. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 8,707.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
