REVO Insurance positiva in Borsa dopo risultati 2022 sopra le attese

(Teleborsa) -per, compagnia assicurativa quotata su Euronext STAR Milan, in una giornata fortemente negativa per l'intero mercato. A spingere gli acquisti sulla società guidata da Alberto Minali sono i"I risultati del 2022 sono stati ben al di sopra delle nostre aspettative, con", commentano gli analisti di, che confermano la visione positiva sulla società per una serie di fattori: si rivolge alla domanda assicurativa non sfruttata su specialty lines e parametric risk; è caratterizzato da un approccio innovativo e flessibile, che fa leva su un uso avanzato della tecnologia per ottimizzare e semplificare il processo di sottoscrizione dei rischi e di gestione dei sinistri.Intanto, si muove al rialzo, che, risultando il secondo migliori titolo dell'indice FTSE Italia STAR nella seduta odierna. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 8,533 e successiva a 8,703. Supporto a 8,363.