Rinnovabili, Giansanti: gli agricoltori vogliono fare di più, ma occorrono regole certe e semplificazione

(Teleborsa) - “Accelerare sullo sviluppo della produzione nazionale di energia rinnovabile impostando un piano di crescita del comparto adeguato alle necessità delle imprese italiane, che integri e diversifichi le fonti di approvvigionamento. Il settore agricolo può dare un contributo determinante su fotovoltaico, biogas (cogenerazione/biometano) e biomasse”. È quanto ha affermato il presidente di Confagricoltura,, alla due giorni “”, organizzata a Roma dal CIB.“Le imprese agricole sono pronte a dare un ulteriore contributo al settore. Già ora le aziende delrappresentano il 6,5% della produzione rinnovabile italiana, ma si può fare di più. Occorrono tuttavia alcuni interventi – ha spiegato Giansanti – riconducibili a un piano organico dal punto di vista normativo e tempi certi per riuscire a mettere in atto quanto previsto dal PNRR. Occorre anche una revisione delin cui venga finalmente ben evidenziato il ruolo delle bioenergie, comprese le, il cui apporto oggi non è valorizzato”. A riguardo fondamentale è la definizione di unsugli impianti a biogas esistenti in tempi rapidi.Analogamente perè necessario valorizzare laper il settore dell’allevamento, ancor più centrale in funzione degli obiettivi di riduzioni di gas serra (-55% entro il 2030)”. “Fermi restando gli obiettivi 2030, – ha ricordato il presidente di Confagricoltura - in questo percorso non dobbiamo perdere nessun impianto, salvaguardando anche la produzione elettrica”.Un altro capitolo importante è il, con la proposta della Commissione UE che istituisce il primo quadro europeo per certificare, in modo affidabile e su base volontaria, gli assorbimenti di carbonio di alta qualità.“L’agricoltura può ricoprire un ruolo di primo piano grazie al sequestro di carbonio attraverso l’impiego di pratiche agronomiche mirate – ha concluso Giansanti - Il sequestro dinel suolo da parte dicostituirà un nuovo modello di business verde per contrastare il cambiamento climatico e aumentare la resilienza dell’ambiente, perseguendo così gli obiettivi europei. L'ennesima riprova che sostenibilità ambientale ed economica, opportunamente gestite, viaggiano di pari passo”.