B7, Descalzi: Europa ha difficoltà ad attrarre investimenti

(Teleborsa) - L'amministratore delegato di Eni,, ha dichiarato che l'ha qualche problema nell'attirare gli investimenti rispetto agli Stati Uniti. "Ci sono delle questioni da affrontare per attirare gli", ha sottolineato Descalzi intervenendo al B7 Summit in Confindustria. "Non possiamo evitare di guardare al mercato e dobbiamo trovare – ha aggiunto – una modalità per attirare investimenti e investitori"."Quando guardiamo agli investitori dobbiamo immaginare ilnonostante ci siano tanti vincoli e tante problematiche i governi devono svolgere il loro ruolo decidendo e, soprattutto, investendo le giuste risorse", ha proseguito. "L'industria non teme le, ma dobbiamo essere liberi d'investire", ha affermato."Inci sono 54 diversi paesi con diversi culture e lingue e non possiamo guardare all'Africa come un'unica entità. Prima di parlare dell'Africa dobbiamo conoscere l'Africa", ha ricordato l'amministratore delegato di Eni. "Prima di pensare ad unoalla pari dobbiamo dare quello che abbiamo preso per cento anni", ha aggiunto."Tutti gli altri Paesi avanzati producono il 75% delle, siamo noi che dobbiamo ridurle, non possiamo imporre il nostro modello all'Africa, dobbiamo aiutarla a usare le, a decarbonizzare, ma l'Africa deve fare anche di tutto per migliorare la sua situazione", ha concluso sottolineando che occorre "creare le condizioni perché l'Africa sia più forte".