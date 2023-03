MARR, margini 2022 penalizzati da inflazione. Dividendo di 0,38 euro

MARR

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella distribuzione specializzata di prodotti alimentari al foodservice, ha chiuso l'esercizio 2022 conconsolidati a 1.930,5 milioni di euro, in incremento sia rispetto ai 1.456,3 milioni del 2021 (+32,6%) sia ai 1.695,8 milioni (pre-pandemia) del 2019.L'consolidato si attesta a 82,1 milioni di euro (90,5 milioni nel 2021), mentre l'è pari a 46,2 milioni (57,6 milioni nel 2021). L'andamento è stato influenzato dalle dinamiche inflative in atto nel settore del foodservice, che interessa gran parte delle merceologie di prodotto commercializzate da MARR e con effetti, sui tempi di trasferimento dell'incremento dei prezzi, differenti per le singole categorie di clienti.Ild'esercizio è pari a 26,6 milioni di euro e nel confronto con i 35,1 milioni del 2021 risente anche dell'incremento del costo del denaro nella seconda metà del 2022, con oneri finanziari netti per 8,2 milioni di euro rispetto ai 5,1 milioni dell'esercizio 2021.L'al 31 dicembre 2022 è di 217,6 milioni di euro e si confronta con 141,4 milioni del 2021 e i 196 milioni del 2019.Il CdA ha proposto la distribuzione di unlordo di 0,38 euro (a fronte di un EPS di MARR di 0,38 euro per azione) con stacco cedola (n.18) il 22 maggio 2023, record date il 23 maggio e pagamento il 24 maggio.