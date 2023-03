USA, DBRS: prospettive economiche si complicano con fallimenti banche

(Teleborsa) - È, ma "le ricadute potrebbero marginalmente anticipare l'atteso deterioramento delle condizioni economiche". Lo affermadopo il fallimento di SVB Financial Group e Signature Bank, che ha mandato in subbuglio i mercato finanziari globali."Sotto la maggiore pressione del mercato, le, intensificando così le tensioni nelle sacche del settore societario e indebolendo le prospettive di investimento - si legge in una nota - Allo stesso modo, le condizioni del mercato del lavoro potrebbero finalmente iniziare ad allentarsi man mano che le imprese ricalibrano la loro domanda di lavoratori, accelerando potenzialmente il rallentamento della spesa dei consumatori".DBRS Morningstar continua a prevedere una crescita debole degli Stati Uniti nel 2023, con, quando l'intero impatto dell'inasprimento della politica monetaria verrà trasmesso all'economia reale. "Mentre le condizioni del mercato del lavoro sono ancora tese e i bilanci delle famiglie sono generalmente solidi, le insolvenze dei consumatori stanno iniziando a salire da livelli storicamente bassi e prevediamo che i consumatori saranno più attenti nelle loro decisioni di spesa in futuro", viene sottolineato.Unanegli Stati Uniti, ma - se si dovesse verificare - sarà "breve e poco profonda, con un ritorno di una crescita moderata entro l'inizio del 2024".