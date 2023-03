Avio, BofA abbassa target price e conferma Buy

Bank of America

Avio

(Teleborsa) -(BofA) ha abbassato a(da 17,1 euro) ilsu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella realizzazione e nello sviluppo di lanciatori spaziali e sistemi di propulsione, confermando la" sul titolo per "valutazioni interessanti e solide prospettive di crescita a medio termine, nonostante le attuali pressioni sugli utili".Gli analisti affermano che la società di Colleferro ha riportato " con l'EBITDA adj in calo del 26% principalmente a causa dell'aumento dei costi energetici che stanno influenzando la redditività. Una nota positiva è che ile "la solida pipeline fornisce".Rispetto allafornita per il 2023 - con ricavi FY23 a 330-350 milioni di euro e EBITDA a 19-25 milioni di euro - BofA sottolinea che "". Vengono evidenziati il profilo di lancio rallentato su Vega C con il relativo sotto-assorbimento dei costi fissi, nonché le attuali sfide della catena di fornitura che potrebbero incidere sulla redditività.