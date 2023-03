Cellularline, informativa sullo share buy-back

Cellularline

l'azienda leader nel settore degli accessori per smartphone e tablet

(Teleborsa) -ha comunicato di aver, dal 6 al 10 marzo 2023, complessive, al prezzo medio ponderato di 3,03 euro per uncomplessivo diTali operazioni sono state realizzate nell’ambito dell’autorizzazione all’acquisto di azioni proprie deliberata dall’Assemblea del 27 aprile 2022.Gli acquisti sono stati effettuati tramite Intesa Sanpaolo, in qualità di intermediario incaricato per dare esecuzione, in piena indipendenza, al programma di acquisto di azioni proprie per conto della Società.Al 13 marzo Cellularline detiene direttamente 1.050.174 azioni proprie, pari al 4,80229% del capitale sociale aventi diritto di voto.Intanto, in Borsa,registra una flessione dello 0,33% rispetto alla vigilia, e si attesta a 3,01 euro.