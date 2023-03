Riforma fisco, Alleanza Cooperative: lotta a evasione per ridurre carico fiscale su lavoro

(Teleborsa) - "La riforma fiscale è indispensabile per il Paese e le imprese, ridurre la complessità e l’incertezza giuridica dell’ordinamento tributario è un passaggio obbligato per la modernizzazione del nostro paese e per creare un rapporto di fiducia tra erario e contribuenti". E' quanto affermato dal presidente dell'Alleanza delle Cooperative,, intervenendo anche a nome dei copresidenti, al tavolo di confronto con il governo sulla riforma fiscale, in corso a Palazzo Chigi,Tra leindicate vi sono la, il, il riconoscimento fiscale dell'economia sociale, unae una disciplina dellacompatibile con le nuove sfide sul fronte della sostenibilità.L'Alleanza delle Cooperative è tornata a chiedere unadellae un intervento sul trattamento tributario della cooperazione agricola che tenga conto delle sfide che il settore è chiamato ad affrontare sul tema della sostenibilità.La bozza di riforma propone anche una delega per ill'Alleanza propone il rilancio della centralità di quegli istituti per cui esiste la giustificazione sistematica interna al sistema tributario, la promozione costituzionale e la compatibilità comunitaria.L'Alleanza ha anche riservato un pensiero all'e(associazioni, fondazioni, cooperative, mutue) sollecitando il riconoscimento della loro specialità anche sul piano tributario e giudicando indispensabile l'introduzione di un sostegno agli investimenti nel patrimonio “indivisibile” di tutti i soggetti dell’economia sociale attraverso un incentivo generale all’investimento nel patrimonio degli enti in forma societaria strutturalmente "non lucrativi".Sulle, l'Alleanza propone l’applicazione integrale dellee l’estensione delle anel capitale già previsti per le società start up innovative.non commerciali, come adombrano alcuni criteri direttivi contenuti nella proposta.