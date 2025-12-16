Manovra, AIGA: “Inaccettabile legare i compensi professionali alla regolarità fiscale e contributiva”

(Teleborsa) - L’, Associazione Italiana Giovani Avvocati, esprimedel, suscettibile diche svolgono incarichi in favore della Pubblica Amministrazione.La norma prevede infatti che il professionista, per ottenere la liquidazione dell’onorario relativo all’attività svolta, debba dimostrare alla Pubblica Amministrazione la propria regolarità fiscale e contributiva. Si tratta die, al contempo, di un potenziale ostacolo al pagamento delle parcelle anche in presenza di irregolarità di minima entità, con conseguenze sproporzionate rispetto alla finalità dichiarata.AIGA evidenzia, inoltre,siano già caratterizzati da ritardi significativi, con particolare criticità nel settore della Giustizia., spesso impegnati nella tutela dei soggetti più deboli attraverso la difesa d’ufficio e il patrocinio a spese dello Stato., afferma: "Pur condividendo l’esigenza di contrastare l’evasione fiscale e contributiva, riteniamo che, senza trasferire sui professionisti ulteriori oneri amministrativi né introdurre meccanismi che, di fatto, possano tradursi in un blocco della retribuzione per prestazioni comunque espletate".La disposizione presenta, inoltre, ", nella misura in cui consente un trattamento irragionevolmente penalizzante e potenzialmente arbitrario, condizionando la corresponsione del compenso a requisiti estranei all’esecuzione della prestazione".Nonostante la presentazione di numerosi emendamenti, anche bipartisan, finalizzati alla soppressione della norma, il Governo ha recentemente depositato una proposta emendativa che, secondo AIGA,lasciando prive di riscontro le istanze provenienti dall’intero sistema delle professioni.AIGA confida pertanto che ile che ilper sopprimere una disposizione ritenuta dannosa per i professionisti e non coerente con i principi costituzionali.