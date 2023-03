Civitanavi Systems, risultati in forte crescita nel 2022

Civitanavi Systems

(Teleborsa) - L’esercizio 2022 diconferma la significativa performance di crescita deitotali che si attestano a 34,4milioni di Euro, in evoluzione del 37%, rispetto ai 25,1 milioni di Euro del 31 dicembre 2021, nonostante il rallentamento registrato nella divisione Industriale.L’ EBITDA Adjusted è stata pari a 9,9 milioni di Euro, in aumento rispetto a 7,9 milioni di Euro dello scorso anno (con una crescita percentuale pari a circa il 24,5%). L’ EBITDA al 31 dicembre 2022 risulta pari a 9,1 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 7,8 milioni diEuro del 2021, con margine sui ricavi totali del 26%.L’si è attestato a 8,9 milioni di Euro rispetto a 6,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021. L’andamento dell’EBIT Adjusted -spiega la società nella nota dei conti - è primariamente riconducibile all’incremento dell’Ebitda Adjusted, mentre risultano in linea gli ammortamenti e svalutazioni rispetto allo stesso periodo dell’esercizio precedente. L’al 31 dicembre 2022 risulta pari a 7,9 milioni di Euro, in aumento rispetto ai 6,7 milioni di Euro del 2021, con un margine sui ricavi totali del 23% in contrazione rispetto al 27% dello scorso esercizio principalmente imputabile ai costi non ricorrenti.d’esercizio a fine esercizio 2022 ha raggiunto 7,1 milioni di Euro, rispetto a 4,9 milioni di Euro dello scorso anno.Laal 31 dicembre 2022 si è attestata a 24,5 milioni di Euro (avanzo di liquidità rispetto all’indebitamento finanziario), in aumento rispetto a un indebitamento finanziario netto per 2,9 milioni di Euro al 31 dicembre 2021.Nel 2023 la società prevede "volumi di ricavi in crescita sostenuti dallo sviluppo di progetti già a backlog e da un buon flusso di nuovi ordinativi. La “guidance” in termini di Ricavi totali 2023 è stata aggiornata in sede di approvazione Budget 2023 (22 dicembre 2022), per meglio riflettere nelle proiezioni il mutato scenario macroeconomico rispetto a quanto pubblicato a inizio febbraio 2022, prevedendo un target compreso nel range di 42-46 milioni di Euro, ad oggi confermato.La redditività si conferma su buoni livelli anche grazie alle iniziative di ottimizzazione dei processi industriali e miglioramento della competitività dei principali prodotti, pur risentendo delle difficoltà riscontrate nella disponibilità sul mercato delle materie prime critiche. La “guidance” in termini di Ebitda Adjusted Margin 2023 è stata aggiornata anch’essa a circa 29%, ad oggi confermata.Il nuovo target per il 2023 riflette "ile la scarsità della componente elettronica che continua a permanere. In questo scenario, alcune opportunità, previste inizialmente per l’anno 2023, sono slittate negli anni seguenti a causa del rallentamento della supply chain che comporta a sua volta uno slittamento dell’inserimento del prodotto su mercato". Tale frenata "non rappresenta una perdita di mercato o cancellazione di opportunità, ma un mero spostamento temporale".Pertanto, "".