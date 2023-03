Salcef, 2022 da record conferma solidità business e prospettive crescita

Salcef

(Teleborsa) - Nel 2022 il Gruppoha registratopari a 564,6 milioni, con una crescita del 28,3% rispetto al 2021. L’ EBITDA consolidato ha raggiunto i 114 milioni, in aumento del 17,1% rispetto al 2021. Solida crescita anche per l’consolidato che si attesta a 78 milioni (+14,4%).L’è pari a 56,5 milioni, in crescita del 8,2% rispetto ai 52,2 milioni del 2021. Il valore dell’Utile Netto a 45,6 milioni è superiore di 6,3 milioni (+16,0%) rispetto al 2021.Laadjusted al 31 dicembre 2022 è positiva per 26 milioni rispetto agli 114,5 milioni di fine 2021.il Consiglio di Amministrazione di Salcef Group ha deliberato in data odierna di proporre alla prossima Assemblea degli Azionisti la distribuzione di unpari a 0,50 euro per azione (in crescita per il terzo anno consecutivo e superiore del 8,7% rispetto al dividendo ordinario distribuito nel 2022), con payment date il 17 maggio 2023, ex date il 15 maggio 2023 e record date il 16 maggio 2023.I valori di produzione attesi per il 2023 si prevedono in crescita di circa il 20% rispetto al 2022, di cui il 10% organico. In un contesto ancora caratterizzato da incertezza a causa di fattori esogeni come la dinamica inflattiva che si mantiene a valori significativi, "i valori di redditività sono attesi sostanzialmente in linea con quanto registrato nel 2022, anche in considerazione del mix di ricavi in continua evoluzione e della necessità di integrare pienamente nel Gruppo la neo-acquisita Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie".