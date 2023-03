Cube Labs, Surace: Borsa è importante traguardo, nostro business è pionieristico

MIT SIM

4AIM SICAF

Ambromobiliare

(Teleborsa) - "Siamo estremamente soddisfatti di poter aprire il nostro capitale tramite la quotazione in Borsa. Ildel Venture Builder, innovativo, e anche pionieristico in Italia, è". Lo ha affermato, CEO e fondatore di, commentando l'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie e dei warrant sul mercato Euronext Growth Milan - Segmento Professionale. L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 21 marzo 2023."Si tratta di un importante traguardo per il mondo della ricerca scientifica italiana verso il mercato dei capitali e la raccolta ci permette dipremiando, inoltre, il lavoro del team svolto fino ad adesso", ha aggiunto Surace.L'complessivo del collocamento , interamente in aumento di capitale, è stato pari a circa 4.105.000 euro, cui hanno partecipato investitori istituzionali, professionali e operatori industriali del settore. Le azioni collocate sono pari a 2.052.500 ad un prezzo di 2,00 euro per azione per un controvalore complessivo di 4.105.000 euro. Laè pari a 34.105.000 euro, con undel 12,04%.L'operazione prevede anche l'emissione di 2.052.500da assegnare gratuitamente nel rapporto di n. 1 Warrant ogni n. 1 azione sottoscritta nell'ambito del collocamento.Nel processo di quotazione Cube Labs, in qualità di Euronext Growth Advisor, EnVent Capital Markets, in qualità di Global Coordinator, ADVANT Nctm, in qualità di Consulente legale,in qualità di Advisor Finanziario, da Ria Grant Thornton in qualità di Società di Revisione, da Bernoni Grant Thornton in qualità di Consulente fiscale, da Clarkson Hyde, in qualità di Consulente incaricato per la circolettatura dei dati extra contabili.