OMA emette minibond da 1 milione di euro con Banca Valsabbina

(Teleborsa) -, azienda torinese specializzata nello stampaggio e nella lastratura di particolari in lamiera dedicati al settore automotive nelle produzioni di autovetture di alta gamma, ha emesso un, della durata di 72 mesi, di cui 12 di preammortamento.L'operazione, finalizzata a supportare il piano di investimenti, è stata gestita da, che ha ricoperto il ruolo di Sole Investor e agente di calcolo e di pagamento. Con oltre 25 anni di esperienza nel settore, 180 dipendenti e tre siti produttivi - due dei quali in Italia (Grugliasco e Druento, nell'area di Torino) e uno in Francia (Cerizay) - OMA fornisce soluzioni personalizzate ai principali produttori di autoveicoli europei."Siamo molto soddisfatti dell'emissione di questo minibond - dichiara- questa operazione rappresenta un nuovo importante supporto per il nostro piano di crescita. La fiducia accordataci da Banca Valsabbina e il supporto del Fondo di Garanzia di Mediocredito Centrale ci rassicurano in merito all'efficacia delle scelte strategiche adottate e confermano la solidità del nostro modello di business"."Siamo orgogliosi di aver supportato OMA in questa importante operazione, confermando il nostro impegno costante a favore delle eccellenze imprenditoriali del territorio - spiega- Con questa emissione, Banca Valsabbina ribadisce la sua solida expertise nella strutturazione di strumenti di finanza alternativa, grazie ad un modello operativo altamente qualificato, che consente di strutturare soluzioni finanziarie su misura, in linea con le esigenze delle aziende e con le sfide dei mercati".