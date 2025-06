Eventi e scadenze del 25 giugno 2025

Mercoledì 25/06/2025

(Teleborsa) -- Villa Erba, Cernobbio - Il Forum, organizzato da MICS – Made in Italy Circolare e Sostenibile, riunirà la più grande comunità di ricerca e innovazione del manifatturiero italiano, tra cui imprenditori, manager, esperti, ricercatori e istituzioni, per confrontarsi sulle ultime novità nella sostenibilità e nella digitalizzazione per le aziende del Made in Italy nei settori strategici dell'economia nazionale: abbigliamento, arredamento, alimentare e automazione. Interverrà, tra gli altri, il ministro Pichetto Fratin- Si svolgerà a L'Aja, nei Paesi Bassi, il Vertice NATO presieduto dal Segretario Generale della NATO, Mark Rutte. Si incontreranno i capi di Stato e capi di governo dei trentadue membri dell'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, dei loro Paesi partner e dell'Unione Europea (UE), tra i quali partecipano il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni e Ursula von der Leyen- Il Presidente della Federal Reserve, Jerome Powell, presenta il rapporto di metà anno sulle linee guida della politica monetaria presso la Commissione bancaria al Senato- Rapporto sulla convergenza BCE- Palermo - Presentazione del rapporto annuale sul 2024 "L'economia della Sicilia". Pubblicazione ore 11:00 e presentazione pubblica ore 16:00- Palazzo San Macuto - Il Copasir - Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica - svolge alle ore 8.30 l'audizione del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti e alle ore 14.00, l'audizione del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di maggio08:30 -- Aula della Commissione Ambiente - Le Commissioni riunite Attività produttive e Ambiente svolgono l'audizione del ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, sullo smaltimento delle scorie nucleari e sull'individuazione delle aree idonee allo sviluppo di impianti per la produzione di energie rinnovabili09:30 -- Centro Svizzero, Milano - Convegno di presentazione dei risultati della 58ª edizione dell'Osservatorio Credito al Dettaglio, realizzato da Assofin, CRIF e Prometeia. Aprirà i lavori Alessandra Lanza (Senior Partner, Head of Industrial and Regional Strategies di Prometeia), che introdurrà i relatori che presenteranno i risultati dell'Osservatorio, Kirsten van Toorenburg (Head of Statistics, Research and Training-Assofin), Antonio Deledda (Executive Director-CRIF) e Rita Romeo (Associate Partner-Prometeia)10:00 -- Museo Nazionale dell'Automobile (MAUTO), Torino - Evento di premiazione della MOST Mobility Challenge 2025 organizzato dal Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile (MOST) in collaborazione con Zest14:30 -- Centrale Termoelettrica Lamarmora di Brescia - A2A con l'azienda francese Qarnot presenterà un progetto pionieristico nel recupero energetico urbano. Interverranno l'AD di A2A, Renato Mazzoncini, il CEO di Qarnot, Paul Benoit e il sindaco di Brescia, Laura Castelletti16:00 -- Palazzo Baldassini, Roma - Presentazione della prima edizione del Rapporto Nexi, elaborato in collaborazione con l'Osservatorio Nazionale del Turismo del Ministero del Turismo. L'incontro è finalizzato ad approfondire il ruolo sempre più strategico del turismo internazionale per lo sviluppo economico del Paese. Tra gli interventi istituzionali è previsto, anche, quello del Ministro del Turismo, Daniela Santanchè- Asta BTP Short - BTP€i- Assemblea: Bilancio- Assemblea: Assemblea annuale degli azionisti- Assemblea: Bilancio