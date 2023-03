Softlab, ricavi 2022 salgono a 23,7 milioni. Utile stabile a 3,2 milioni

Softlab

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext Milan e attiva nel Business Advisory, ICT Consulting e Digital Entertainment, ha chiuso ilcona 23,7 milioni di euro, in crescita del 25,4% rispetto ai risultati del 2021, unpari a 4,1 milioni di euro (4 milioni nell'anno precedente) e unpari a 3,2 milioni di euro, rispetto ai 3,1 milioni di euro del 2021. Laè negativa per 1,2 milioni di euro e il patrimonio netto è positivo per 9,5 milioni di euro."Anche il 2022 si è chiuso conche evidenziano una progressiva crescita dei ricavi ed una stabile capacità di generare profitti nel tempo, confermando l'affidabilità di Softlab e la validità della nostra strategia - ha commentato il- Insieme abbiamo lavorato intensamente e raggiunto importanti traguardi consolidando i risultati già positivi conseguiti nel corso del 2021"."Adesso intendiamopuntando su servizi consulenziali ad alto valore tecnologico che possano aiutare i nostri partner e clienti a valorizzare ulteriormente la loro base dati attraverso evoluti servizi professionali ICT - ha aggiunto - A tal proposito abbiamo costituito Softlab GBR LTD, società controllata al 100% da Softlab S.p.A., operativa in Gran Bretagna, con sede a Londra ed un focus sul mercato internazionale".