Banche, BCE: azioni assorbono perdite prima di bond, AT1 restano importanti

(Teleborsa) - La vigilanza bancaria della Banca centrale europea (BCE), il Comitato di risoluzione unico (SRB) e l'Autorità bancaria europea (EBA) "per garantire la stabilità finanziaria", ma puntualizzano che durante i salvataggi bancari prima si pagano i bond e poi le azioni.Il salvataggio dida parte diha comportato unper un importo pari a circa 16 miliardi di franchi. Progettati sulla scia della crisi finanziaria globale, gli AT1 - o CoCo - sono una forma di debito junior che conta per il capitale regolamentare delle banche. Si posizionano appena sopra le azioni nella scala prioritaria per il rimborso in un processo di fallimento e sono progettati per essere convertiti in azioni quando le riserve di capitale di un prestatore vengono erose oltre una certa soglia.Moltidalla mossa di azzerare le obbligazioni, soprattutto perché sembra che gli obbligazionisti siano stati più penalizzati degli azionisti nell'affare."Il- hanno detto oggi BCE, SRB ed EBA - Il quadro di risoluzione che attua nell'Unione Europea le riforme raccomandate dal Financial Stability Board dopo la Grande Crisi Finanziaria ha stabilito, tra l'altro, l'ordine secondo il quale azionisti e creditori di una banca in difficoltà dovrebbero sostenere le perdite"."In particolare - si legge in una nota congiunta - gli. Questo approccio è stato costantemente applicato in casi passati e continuerà a guidare le azioni della vigilanza bancaria dell'SRB e della BCE negli interventi di crisi."L'della struttura del capitale delle banche europee", viene sottolineato.