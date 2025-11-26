Milano 10:01
Francoforte: in perdita Aroundtown
(Teleborsa) - Ribasso per Aroundtown, che passa di mano in perdita del 5,45%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Aroundtown rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


La tendenza di breve di Aroundtown è in rafforzamento con area di resistenza vista a 3,129 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 2,949. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 3,309.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
