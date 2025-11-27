Milano 13:27
Francoforte: positiva la giornata per Aroundtown

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Aroundtown, con una variazione percentuale del 2,13%.

Lo scenario su base settimanale di Aroundtown rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il quadro tecnico di Aroundtown segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 2,925 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 3,011. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 2,875.

