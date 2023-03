Banche centrali, intervento coordinato per l'approvvigionamento di liquidità in dollari

UBS

Credit Suisse

(Teleborsa) - La Banca centrale europea, la Banca nazionale svizzera, la Bank of Canada, la Bank of England, la Bank of Japan e la Federal Reserve - dopo l'accordo raggiunto da, e aver segnalato la loro soddisfazione - hanno annunciatovolta atramite gliAl fine di accrescere l'efficacia delle linee di swap nel fornire finanziamenti in dollari USA, le banche centrali che effettuano attualmente operazioni in tale valuta hanno concordato di, delle operazioni con scadenza a 7 giorni.Tali operazioni giornaliere saranno condotte a partire da lunedì 20 marzo 2023 e continuerannoLa rete di accordi di swap in essere fra le banche centrali costituisce un insieme di schemi permanenti che fungono da(liquidity backstop) per allentare le tensioni sui mercati internazionali di finanziamento, contribuendo ad attenuare gli effetti di tali tensioni sulla concessione di crediti a economie domestiche e imprese.