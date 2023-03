Intermonte, risultati 2022 in calo. Dividendo invariato

Intermonte Partners SIM

(Teleborsa) -ha chiuso il 2022 con un calo deidel 14,2%, raggiungendo 37,6 milioni di euro (43,8 milioni di euro nel 2021). Isono calati del 14,7%, evidenziando un Cost Income del 72,7%, in linea con la media dei tre anni precedenti. L'consolidato è in calo del 8,8% a 6,6 milioni di euro, rispetto ai 7,2 milioni di euro del 2021, mentreè in calo del 8,1% per effetto del minor numero di azioni a seguito del buy back effettuato nel corso del 2022.Il consiglio di amministrazione proporrà all'assemblea degli azionisti la distribuzione di unper azione di 0,26 euro,rispetto all'esercizio precedente e con un payout ratio superiore al 100% dell'utile netto consolidato, grazie alla solidità patrimoniale del gruppo."L'equilibrata diversificazione del nostro business ha permesso al gruppo diin un 2022 particolarmente difficile per molti settori legati agli investimenti - ha commentato l'- L'esposizione a diversi segmenti e strategie di mercato per le aree Sales & Trading e Global Market, unitamente agli investimenti fatti in aree di crescita strategica nell'Investment Banking e nella Divisione Digitale, hanno permesso di mantenere un livello di redditività e di ritorno per gli azionisti molto interessante, con un, a fronte di una solidità patrimoniale che rimane particolarmente elevata"."Gli investimenti realizzati in nuove tecnologie, risorse, competenze e le iniziative per la mitigazione dei rischi ESG, contribuiranno ad apportare ulteriore valore aggiunto in un contesto di generale incertezza - ha aggiunto - Continuiamo a considerare un, che rimane un settore particolarmente interessante e ricco di opportunità".