La nave rigassificatrice Golar Tundra attracca a Piombino

Snam

(Teleborsa) -è entrata ieri seratrainata da quattro rimorchiatori, che l'hanno guidata sino all'ormeggio presso la, dopo una osta di quattro ore nel Golfo di Follonica. La nave, che serve per la trasformazione del GNL, è giuntadopo 26 giorni di navigazione attraverso il canale di Suez."Il fatto dialmeno in parte questaè significativo, ci consente poi di abbassare i costi sul mercato", ha sottolineato il Presidente della regione Toscana,, presente all'arrivo della nave a Piombino. E poi ha sottolineato l'importanza di questa nave per la politica energetica nazionale e per cittadini di Piombino, che nei mesi scorsi avevano manifestato un forte dissenso per la scelta della sua destinazione, rilanciando anche la, secondo polo siderurgico italiano.La nave è lunga circa 300 metri e, per gestire la manovra do attracco è servita, sfruttando lo. La Golar Tundra non entrerà subito in funzione, ma al momento ha un grande valore simbolico, perchéuna certadall'import di gas dall'Est., quando dai cantieri di Snam saranno completati gli allacci al metanodotto di terra per la distribuzione.La nave rigassificatrice a Piombinodalle importazioni di gas metano attraverso i gasdotti di terra, che arrivano dalla Russia e dall'Azerbaigian e che scontano tensioni geopolitiche ad intervalli regolari. La possibilità di rigassificare il GNL invece permetterà dicome l'Africa, le Americhe, l'Asia e l'Oceania.La nave attraccata a Piombino può arrivare ad unaper un totale die, assieme alla nave che attraccherà asi potrà arrivare a trattaredi metri cubi l'anno, garantendo una decisa diversificazione dell'approvvigionamento di gas dell'Italia.