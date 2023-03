Tecma Solutions, esercizio 2022 in perdita per 7,79 milioni

Tecma Solutions

(Teleborsa) -ha chiuso i conti al 31 dicembre 2022 con un valore delladi Euro, in crescita dell'8% rispetto al 2021 (13,16 milioni di Euro). Il valore della Produzione del core business è pari a 13,85 milioni di Euro, in crescita del 15% (12,04 milioni di Euro al 31 dicembre 2021). Idelle vendite sonodi Euro.Il valore Aggiunto aziendale è stato pari a 8,56 milioni di Euro (9,71 milioni di Euro al 31 dicembre 2021) corrispondente al 60% su Valore della Produzione. EBITDA negativo per 2,26 milioni di Euro, rispetto ai 2,26 milioni di Euro registrati nel 2021, EBIT pari a -7,02 milioni di Euro (in flessione rispetto ai -0,63 milioni di Euro al 31 dicembre 2021). Il risultato netto è in(-0,43 milioni di Euro al 31 dicembre 2021).pari a -1,95 milioni di Euro (-5,18 milioni al 30 giugno 2022 e -2,31 milioni di Euro al 31 dicembre 2021)