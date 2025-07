thyssenkrupp nucera migliora guidance su EBIT e peggiora quella sulle vendite

thyssenkrupp nucera

(Teleborsa) -, azienda tedesca per le tecnologie a idrogeno, ha registrato unconsolidato di 184 milioni di euro neldell'esercizio finanziario 2024/2025 (stesso trimestre dell'anno precedente: 237 milioni di euro). L'è stato nullo (vs 2 milioni di euro).L'è stata pari a 63 milioni di euro (vs 271 milioni di euro). Il portafoglio ordini totale a livello di Gruppo ammontava a circa 0,7 miliardi di euro al 30 giugno 2025.A fronte di "unper l'idrogeno verde e di una persistente riluttanza a prendere decisioni definitive di investimento", il management di thyssenkrupp nucera ha rivisto le previsioni di fatturato ed EBIT per l'intero esercizio 2024/2025.L'aziendaora unconsolidato per l'attuale esercizio 2024/2025 compreso tra 850 e 920 milioni di euro; le previsioni precedenti indicavano un fatturato consolidato compreso tra 850 e 950 milioni di euro. Nell'esercizio 2023/2024, il fatturato consolidato è stato di 862 milioni di euro. Inoltre, ha leggermente rivisto al rialzo le previsioni diconsolidato per l'esercizio 2024/2025, portandolo a un valore compreso tra -7 e 7 milioni di euro, dopo aver precedentemente previsto un EBIT compreso tra -30 e 5 milioni di euro per l'esercizio 2024/2025. Ha generato un EBIT consolidato di -14 milioni di euro nell'esercizio 2023/2024."Adeguando le nostre previsioni, forniamo una visione più concreta delle nostre aspettative per l'intero anno - ha detto il- Prevediamo un andamento più dinamico degli ordini sia nel segmento dell'idrogeno verde che in quello dei cloro-alcali, e la nostra coerente gestione dei costi dovrebbe consentirci di continuare a generare una crescita ad alto margine in futuro".