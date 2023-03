Salcef acquista azioni proprie e conclude il programma

Salcef Group

(Teleborsa) - Con riferimento al programma di acquisto di azioni proprie deliberato dall’Assemblea degli Azionisti del 29 aprile 2022 e successivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione il 14 novembre 2022,ha comunicato di aver, il 13 marzo 2023, complessivamenteal prezzo medio di 17,5555 euro, per unpari aPer effetto delle operazioni sopra descritte, Salcef ha reso noto che si èe di aver acquistato, tra il 22 dicembre 2022 e il 13 marzo 2023 inclusi, complessivamente 300.000 azioni proprie al prezzo medio di 18,0429 euro per azione, per un controvalore pari a 5.412.855,81 euro.A seguito degli acquisti effettuati e considerando le azioni proprie già in portafoglio, la Società detiene un totale di 798.243 azioni proprie, pari all’1,279% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, si contrae la performance dicon i prezzi allineati a 19 euro, per una discesa dell'1,04%.