Fenix Entertainment, Andrea Musso nuovo AD dopo passo indietro Riccardo Di Pasquale

Fenix Entertainment

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi, ha deliberato di, dopo che l'attuale AD Riccardo Di Pasquale ha comunicato la propria disponibilità a rimettere le deleghe e i poteri ad egli conferiti.come consigliere, nonché in maniera permanente nell'organico con il ruolo di Direttore Operativo e continuerà a dare il proprio contributo, occupandosi principalmente di strategia, prodotto e sviluppo commerciale, mirando a proiettare il gruppo Fenix all'estero."Dopo anni alla guida della società, ho deciso di lasciare il timone ad Andrea Musso, che tramite la propria esperienza ultra-ventennale nella gestione di grandi gruppi societari,, confermando la propria presenza sul mercato come player giovane e in forte crescita - ha detto l'AD dimissionario - Resterò sempre parte attiva e fondamentale nello sviluppo del business di Fenix"."È una sfida importante e stimolante, che ho deciso di cogliere con grande serietà e impegno, soprattutto alla luce del forte successo che la giovane società ha riscosso nel panorama italiano - ha detto Musso - Abbiamo, consolidamento della struttura e rafforzamento di tutte le aree strategiche della società".