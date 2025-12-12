Milano 17:35
ASTM, Andrea Pellegrini si dimette dal CdA e dai comitati Controllo Rischi e Sostenibilità

(Teleborsa) - ASTM, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio, ha comunicato che il consigliere indipendente Andrea Giovanni Francesco Pellegrini ha rassegnato le proprie dimissioni dal Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, dalla carica di presidente dei Comitati Controllo Rischi e Sostenibilità. Le dimissioni sono motivate da sopravvenuti impegni professionali e avranno effetto a partire dal 16 dicembre 2025.

La società ha ringraziato Andrea Pellegrini per la professionalità e la dedizione dimostrate nel corso del mandato, formulando i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera personale e professionale.
