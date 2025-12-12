ASTM, Andrea Pellegrini si dimette dal CdA e dai comitati Controllo Rischi e Sostenibilità

(Teleborsa) -, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia, ha comunicato che il consigliere indipendenteha rassegnato le propriedal Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, dalla carica di presidente dei Comitati Controllo Rischi e Sostenibilità. Le dimissioni sono motivate da sopravvenuti impegni professionali e avranno effetto a partire dal 16 dicembre 2025.La società ha ringraziato Andrea Pellegrini per lae ladimostrate nel corso del mandato, formulando i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera personale e professionale.