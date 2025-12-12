ASTM, Andrea Pellegrini si dimette dal CdA e dai comitati Controllo Rischi e Sostenibilità

(Teleborsa) - ASTM
, colosso italiano del settore delle infrastrutture controllato dalla famiglia Gavio
, ha comunicato che il consigliere indipendente Andrea Giovanni Francesco Pellegrini
ha rassegnato le proprie dimissioni
dal Consiglio di Amministrazione e, conseguentemente, dalla carica di presidente dei Comitati Controllo Rischi e Sostenibilità. Le dimissioni sono motivate da sopravvenuti impegni professionali e avranno effetto a partire dal 16 dicembre 2025.
La società ha ringraziato Andrea Pellegrini per la professionalità
e la dedizione
dimostrate nel corso del mandato, formulando i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera personale e professionale.