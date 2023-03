AICAI ed ENAC: incontro per discutere dello sviluppo del settore cargo aereo in Italia

(Teleborsa) - Il neo Presidente, associazione corrieri aerei che comprende DHL, FedEx, UPS,, ha incontrato ieri, mercoledì 22 marzo, il Direttore Generale ENAC,. Nel corso dell'il Presidente AICAI ha condiviso le principali aree di potenziale sviluppo delin Italia e i suoi effetti benefici sull'economia nazionale, in particolare per le PMI nazionali che esportano e commerciano in tutto il mondo; inoltre è stato sottolineato il ruolo di potenziale catalizzatore delle progettualità nel nuovoe, infine, quali sono le principali criticità che ostacolano e minacciano la crescita del settore, a partire dalle incertezze sullo sviluppo del principale aeroporto nazionale, Malpensa, o quelle che limitano diversi altri aeroporti nazionali.Ildi AICAI con le istituzioni aereoportuali è sempre stato improntato alla massimae l'ente regolatore ha dimostrato negli anni grande capacità di ascolto delle esigenze di chi opera sul campo e deve garantire una logistica perfettamente funzionante per la competitività del paese; il cargo aereo, in particolare il segmento dei corrieri rappresentato da AICAI, è un asset fondamentale per ladell'Italia, e lo sviluppo di una regolamentazione e pianificazione che lo incentivi va a beneficio di tutto il Sistema Paese.