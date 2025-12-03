RT&L ha debuttato a Piazza Affari. Bizzarri: cresceremo soprattutto con l'M&A

RT&L





Euronext

(Teleborsa) - L'(EGM) "è assolutamente. Abbiamo lavorato tanto per arrivare fino ad oggi, è stato un percorso complicato, ma di successo e ora si apre un nuovo mondo davanti a noi". Lo ha detto a Teleborsadi, in occasione della cerimonia di quotazione a Palazzo Mezzanotte.RT&L è una societàcon una presenza consolidata nei principali mercati strategici globali. Il Gruppo offre servizi personalizzati per la gestione di merci e progetti complessi, garantendo un approccio flessibile e ad alto valore aggiunto. Le attività si sviluppano attraverso tre Business Lines principali: Project Cargo & Chartering, dedicata alla movimentazione di carichi eccezionali, project cargo, trasporti fuori sagoma e chartering marittimo e aereo; General Cargo, focalizzata sui traffici internazionali via mare, aereo e terra con soluzioni multimodali e gestione documentale completa e Agenzia Doganale, che fornisce servizi doganali integrati, consulenza normativa e gestione delle procedure di import/export.RT&L rappresenta la sessantacinquesima ammissione del 2025 su. In fase di collocamento RT&L ha(di cui 0,5 milioni derivanti dall'opzione di greenshoe). Il flottante al momento dell'ammissione è del 26,25% (28,14% assumendo il pieno esercizio dell'opzione di greenshoe) e la capitalizzazione di mercato all'IPO è pari a 19 milioni."Quotarci in borsa ci apre un'- ha spiegato Bizzarri - Cresceremo soprattutto con M&A, ma anche con crescita interna. Abbiamo già degli obiettivi prefissati, sappiamo dove vogliamo arrivare e credo che ci arriveremo presto"."Il nostro mondo è molto chiuso, con barriere molto forti, per cui", ha aggiunto."Noi siamo, che è dove vogliamo crescere. La nostra base e la nostra torta di base su cui poi metteremo delle ciliegine che prenderemo invece più dal free forwarding", ha spiegato l'Amministratore Delegato di RT&L."Il, in grande crescita, i trasporti sono in crescita da dall'inizio dei tempi e in questo momento viviamo un momento molto importante di crescita soprattutto sulle rotte dal Far East verso l'Europa, dove noi siamo molto attivi", ha concluso.