Giglio.com, nel 2022 ricavi superano 50 milioni

Giglio.com

(Teleborsa) - Nel 2022ha realizzatodelle vendite e delle prestazioni pari a 51,1 milioni di Euro, in crescita del +35% rispetto ai 37,9 milioni di Euro registrati nel 2021, confermando una solida crescita nonostante una certa flessione della domanda abbia investito la industry e i principali competitors.Alla forte crescita si unisce anche un ritorno ad EBITDA positivo nel corso del secondo semestre 2022. Sull’intero anno invece, l’EBITDA è pari a -1,0 milione di Euro, con incidenza sui ricavi pari a -2% e in netto miglioramento rispetto al 2021, quando la Società aveva registrato un -4,8%.L'è pari a -2,2 milioni di Euro rispetto a -2,7 milioni di Euro del 2021. Tale valore - spiega la società in una nota - risente, oltre a quanto finora riportato, da un lato dei maggiori ammortamenti principalmente dovuti alle spese sostenute per la quotazione ed alla capitalizzazione di ulteriori progetti di ricerca e sviluppo, dall’altro di minori oneri finanziari.Ilè pari a -2,3 milioni di Euro rispetto a -2,9 milioni di Euro del 2021.LaAdjusted al 31 dicembre 2022 è pari complessivamente a 11,9 milioni di Euro rispetto a 14,6 milioni di Euro al 31 dicembre 202