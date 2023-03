Infrastrutture: 750 milioni per l'ammodernamento della rete di Autostrade Alto Adriatico

(Teleborsa) - Nuove risorse per 750 milioni da destinare all'ammodernamento e alla gestione delle tratte diche genereranno importanti impatti economici e sociali su tutto il territorio. Questo il risultato dell'presso il Palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia a Trieste dall', dal, e dalalla presenza delNel dettaglio, l'operazione sottoscritta oggi è strutturata inche BEI e CDP hanno messo a disposizione di Società Autostrade Alto Adriatico per l'ampliamento e l'ammodernamento delle tratte autostradali gestite:(che costituisce l'investimento principale e prevede il completamento della realizzazione della terza corsia),. L'accordo prevede anche lcon una copertura assicurativa nell'ambito dell'operatività di rilievo strategico per l'economia italiana sotto il profilo dell'attivazione di processi produttivi e occupazionali.prevedono la messa in sicurezza dell'infrastruttura, la decongestione del traffico e il mantenimento dei livelli occupazionali. A queste si aggiungono i benefici derivanti dall'ammodernamento di una tratta fondamentale e strategica che fa parte del Corridoio V Lisbona-Kiev della rete TEN-T e che rappresenta uno snodo cruciale nel collegamento dell'Europa orientale con quella occidentale. A seguito di un innovativo processo di affidamento, che ha visto la collaborazione delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto con autorità e stakeholder italiani ed europei,è stata costituita dalle Regioni nel 2018 e gestirà "in-house" le tratte autostradali per i prossimi 30 anni, consentendo che le risorse possano continuare ad essere investite per lo sviluppo del territorio e garantendo il mantenimento del livello occupazionale di tutto il personale dipendente di Autovie Venete, attuale gestore delle tratte.La concessione del finanziamento fa seguito alla sottoscrizione dell'fra il ministero dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili, la Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, la Regione del Veneto e Società Autostrade Alto Adriatico, avvenuta lo scorso 14 luglio 2022, e precede l'effettivo subentro nella gestione delle tratte autostradali da parte di Società Autostrade Alto Adriatico che è previsto per giugno 2023."L'operazione sottoscritta oggi – ha dichiarato– è funzionale alla prosecuzione dei lavori di ammodernamento di un'infrastruttura strategica non solo per il Friuli Venezia Giulia bensì per l'intero Paese, nella prospettiva di una sempre maggiore integrazione logistica con le principali direttrici continentali finalizzata ad incrementare la capacità di assorbimento dei volumi di traffico e a rafforzare i livelli di sicurezza stradale"."È la data di inizio di una nuova fase del percorso, quella più operativa. Infatti, dopo il subentro ed il passaggio di testimone, la società, i suoi soci e l'ente concedente, con l'aiuto dei finanziatori, – ha detto– dovranno essere pronti a gestire ed attuare questo innovativo sistema di gestione autostradale con la necessaria flessibilità determinata dal complesso momento storico che stiamo vivendo"."Ancora una volta, la sinergia tra le istituzioni nazionali ed europee – ha dichiarato– ha dato ottimi risultati. Solo una settimana fa, abbiamo annunciato, insieme agli altri attori coinvolti, un'operazione straordinaria per l'Alta Velocità in Sicilia e oggi come CDP siamo qui per confermare il sostegno a un'altra importante e strategica infrastruttura viaria del nostro Paese, la rete autostradale dell'Alto Adriatico, parte del corridoio che collega l'Europa orientale a quella occidentale. Per Cassa, quindi, il tema dello sviluppo infrastrutturale sostenibile resta centrale e segue le linee guida del Piano Strategico 2022-2024"."L'intervento della BEI contribuirà all'ammodernamento della rete autostradale del quadrante Nord-Est, parte del Corridoio Mediterraneo TEN-T, uno snodo fondamentale per contribuire a rafforzare la coesione sociale, economica e territoriale nell'Unione Europea – ha commentato–. Questa operazione contribuirà inoltre sia a migliorare significativamente la sicurezza stradale che ad aumentare la capacità di traffico nel Paese"."Siamo orgogliosi di supportare, con una virtuosa sinergia pubblico-privato, questo importante investimento in una infrastruttura di rilievo strategico come l'autostrada A4 Venezia-Trieste, che porterà benefici concreti alla collettività e all'economia del territorio – ha dichiarato–. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e persone, efficace ed efficiente, che possa sostenere la crescita sostenibile e a lungo termine delle imprese e del Paese".