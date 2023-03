Pnrr, BPER Banca: siglato accordo con Cia-Agricoltori Italiani per sviluppo "Parchi Agrisolari"

(Teleborsa) -hanno siglato un accordo per il rilancio del settore primario. Tra le iniziative dell'intesa è prevista una linea di credito destinata agli agricoltori soci dell'Organizzazione che consiste in interventi finalizzati a sostenere gli investimenti in ambito energetico e garantire maggiormente la produttività delle aziende agricole. In particolare, è stato creatoun finanziamento dedicato alle imprese vincitrici delpromosso, in ambito del, con l'obiettivo di sostenere imprenditori agricoli, imprese agroindustriali, cooperative agricole e consorzi nell'installazione di pannelli solari e negli interventi di riqualificazione ed efficientamento energetico connessi e previsti dalla misura del bando, con una spesa massima ammissibile per singolo progetto pari aCia e BPER, grazie a questa iniziativa, possono facilitare le aziende nella produzione di energia pulita e a investimenti mirati alla sostenibilità ambientale, grazie alla realizzazione di impianti fotovoltaici sui tetti delle strutture agricole."L'attuale contesto – commenta il– impone di accelerare sullo sviluppo della produzione di energia rinnovabile. Le imprese agricole possono dare un contributo decisivo al raggiungimento degli obiettivi del Green Deal, questo accordo con BPER permetterà, dunque, la riqualificazione delle strutture produttive che miglioreranno l'efficienza energetica e allo stesso tempo la competitività delle nostre aziende agricole"."L'impegno di BPER a sostengo degli imprenditori e anche nello specifico, del comparto agricolo ed agroalimentare, – ha dichiarato– viene confermato grazie a questa linea di finanziamenti dedicati alla ecosostenibilità degli impianti di produzione e non solo. Riuscire a dare un supporto concreto alle imprese del nostro paese vuol dire contribuire alla loro crescita e l'impegno dell'Istituto continuerà sempre in questa direzione".