Svizzera, FINMA difende l'azzeramento dei bond AT1 di Credit Suisse

(Teleborsa) - Gliemessi da"prevedono per contratto l'azzeramento integrale qualora si verificasse un evento scatenante (), in particolare se viene concesso un sostegno straordinario da parte dello Stato. Poiché il 19 marzo 2023 sono stati concessi a Credit Suissedella Confederazione in caso di dissesto, queste condizioniper gli strumenti AT1 emessi dalla banca".È la risposta alle numerose critiche e domande di chiarimento che l'della Svizzera ha fornito questa mattina.Progettati sulla scia della crisi finanziaria globale, gli AT1 - o CoCo - sono unache conta per il capitale regolamentare delle banche. Si posizionanoe sono progettati per essere convertiti in azioni quando le riserve di capitale di un prestatore vengono erose oltre una certa soglia. Moltidalla mossa delle autorità svizzere di azzerare le obbligazioni, soprattutto perché sembra che gli obbligazionisti siano stati più penalizzati degli azionisti nel deal che ha portatoad acquisire Credit Suisse.Negli scorsi giorni sia la Banca centrale europea (BCE) che la Bank of England (BoE) hanno chiarito che gli strumenti di common equity sono i primi ad assorbire le perdite e solo dopo il loro pieno utilizzo sarebbe necessario procedere alla svalutazione dell'Additional Tier 1,La FINMA ha spiegato oggi che il 19 marzo 2023 il Consiglio federale ha posto in vigore l'ordinanza di necessità concernente mutui supplementari a sostegno della liquidità e la concessione da parte della Confederazione di garanzie in caso di dissesto per mutui a sostegno della liquidità erogati dalla Banca nazionale svizzera a banche di rilevanza sistemica. Ai sensi dell'ordinanza, la. In conformità alla base contrattuale e all'ordinanza di necessità, la FINMA ha ordinato a Credit Suisse di azzerare le obbligazioni AT1."Domenica scorsa è stata trovata una soluzione per tutelare i clienti, la piazza finanziaria e i mercati - ha commentatodella FINMA - In questo contesto, è importante che l'attività operativa di Credit Suisse venga mantenuta senza interruzioni e senza intoppi, com'è ora il caso".